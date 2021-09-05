Москва, 6 сентября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Ряд льгот, включая «сибирскую ипотеку», для готовых переехать в Сибирь и заниматься её развитием предложил рассмотреть глава Минобороны России Сергей Шойгу. Об этом руководитель российского военного ведомства рассказал в интервью РБК, опубликованном 6 сентября.

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу пояснил, что для желающих переехать в Сибирь в рамках новых инфраструктурных проектов по развитию этого региона можно продумать систему подъёмных, кредиты по льготной ставке, предоставить по программе «сибирской ипотеки» благоустроенное жильё либо земельные участки для строительства. Также Шойгу предложил в качестве варианта увеличить размер материнского капитала для приезжающих в Сибирь.

«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность», — отметил Шойгу.

По мнению главы Минобороны РФ, система льгот и ряд других мер даст эффект агломераций, когда вслед за приездом людей на новое место придёт и бизнес, от образования до туризма и торговли. Это даст повышение уровня комфорта жизни и даст приток новых людей и расширение рынка услуг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Сергей Шойгу назвал возможные места для строительства новых городов в Сибири.