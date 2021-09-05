Владивосток, 6 сентября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Туристический потенциала Приморья будет развиваться при поддержке «Корпорации Туризм. рф» — соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Олег Кожемяко и генеральный директор корпорации Сергей Суханов на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства региона.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

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Соглашение, подписанное на ВЭФ, закрепило договоренности, достигнутые в июле этого года, когда делегация корпорации посетила Приморье и ознакомилась с наиболее перспективными туристическими территориями, расположенными в Лазовском округе, Партизанском и Хасанском районах, на острове Русский.

По словам Сергея Суханова, следующий этап сотрудничества будет включать в себя разработку концепции туристического развития Приморья, детальное мастер-планирование, которые будут определять наиболее интересные и востребованные путешественниками направления.

«Мы подписали соглашение о развитии конкретного комплексного проекта на острове Русский. Это аквапарк с торговой улицей, магазинами, фуд-кортами, гостиницами, шале на 260 мест. Он станет дополнением к действующему здесь океанариуму и местом притяжения туристов, даст старт новому туристическому кластеру, который мы планируем развивать на острове», — добавил Суханов.

По словам Олега Кожемяко, власти Приморья будут заниматься строительством дорог к туробъектам — такое сочетание усилий региона и корпорации дадут бизнесу хорошие возможности для развития новых проектов и модернизации существующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в рамках молодежной программы Восточного экономического форума состоялась сессия на тему «Туризм — дело молодых: адаптация туристической отрасли и новые горизонты». Эксперты отрасли и наставники конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» обсудили вопросы, связанные с ролью молодёжи в формировании новых направлений индустрии, стандартов сервиса, кадровых подходов.