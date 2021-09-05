Владивосток, 6 сентября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Власти Приморья на ВЭФ-2021 подписали более двух десятков соглашений — официально закреплены договоренности по реализации долгосрочных социально-экономических проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства края.

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Большой интерес к региону проявили банки и другие финансовые институты, готовые инвестировать в экономику края — подписано около 30 соглашений, которые затрагивают сферу внедрения цифровых систем в строительной отрасли и медицине, других проектов развития территорий. В случае реализации всех заявленных планов Приморье может получить около 600 млрд рублей инвестиций.

В частности, речь идёт о строительстве конгрессно-выставочного центра, города Спутник, гольф-курорта «Приморье», создании IT-парка на острове Русский. Также подписано соглашение о развитии централизованного теплоснабжения Владивостока, газификации населённых пунктов Приморья, намерениях сотрудничества в изучении возможностей реализации инвестпроекта строительства ВКАД, закреплены планы по развитию Находки и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о том, что на первый этап создания нового города Спутник у Владивостока потребуется порядка 100 млрд рублей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».