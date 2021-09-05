Москва, 6 сентября, 2021, 02:10 — ИА Регнум. В свете текущей международной ситуации крайне востребован современный «Кедровый тракт», который свяжет Европу с Китаем, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК, опубликованном 6 сентября.

SimonBoschmann Сибирь

Читайте также: Шойгу назвал возможные места для строительства новых городов в Сибири

Он подчеркнул, что транспорт и логистика — крайне важный вопрос для Сибири. Шойгу уверен, что Транссибирскую магистраль необходимо модернизировать, переводя железнодорожный транспорт на электричество или сжиженный природный газ. А для альтернативы стоит развивать новые пути.

«Это сложный, но крайне важный проект. Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем прежде всего безопасного, уже очень четко обозначилась, стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане. Это важно и для международных транспортных потоков. А для России «Кедровый тракт» имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, новые города в Сибири могут построить в районе Канска и Лесосибирска, а также между Братском и Красноярском. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу в опубликованном 6 сентября интервью РБК.