Москва, 6 сентября, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Новые города в Сибири могут построить в районе Канска и Лесосибирска, а также между Братском и Красноярском. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу в опубликованном 6 сентября интервью РБК.

Шойгу, министр обороны

По мнению Шойгу, между Братском и Красноярском возможно создание промышленного центра «Медь и электротехника» с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста. Как пояснил глава Минобороны РФ, в указанном районе есть все возможности для добычи и глубокой переработки меди и редкоземельных металлов, которые в последующем могут быть использованы для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Здесь же, как уточнил Шойгу, можно создать кластер «Алюминиевая долина», специализацией которого будет добыча алюминия и производство продукции высоких переделов по его переработке.

В районе Канска, по словам главы военного ведомства России, есть достаточный потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. А Лесосибирск может стать основой для создания кластера «Лес и строительные материалы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенту РФ Владимиру Путину рассказали подробности создания нового города в Приморье.