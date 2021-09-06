Конакри, , 00:45 — REGNUM Захватившие президента Гвинеи военные повстанцы объявили в стране комендантский час. Об этом 6 сентября сообщает Agence France-Presse.

Африка. Конфликт U.S. Marine Corps

Особый режим мятежники объявили по телевидению. Жителям всей страны запрещено покидать свои дома в ночное время суток. Комендантский час будет сохраняться до особого распоряжения.

Повстанцы уточнили, что захваченный ими в заложники президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал и находится в безопасном месте.

Напомним, военные повстанцы в Гвинее осуществили попытку государственного переворота. В мятеже приняло участие элитное подразделение спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя. Они захватили гвинейского лидера Конде, а также других высокопоставленных лиц страны, и взяли под свой контроль правительственный квартал в городе Конакри, столице Гвинеи.

Официальной информации о пострадавших в результате переворота нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о роспуске правительства и прекращении действия конституции.

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