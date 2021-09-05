Минск, , 23:59 — REGNUM Первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопов заявил о готовности союзной программы по созданию единого рынка газа между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Карта готова. В основе карты — определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа», — отметил Снопов в интервью телеканалу.

Чиновник отметил, что цена на газ для Белоруссии будет лучше, чем для стран СНГ и Евросоюза.

Напомним, ранее, 9 сентября, президенты России и Белоруссии провели в Москве переговоры в ходе которых обсуждались как международные проблемы, так и развитие союзного государства.