Минск, 5 сентября 2021, 23:59 — REGNUM Первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопов заявил о готовности союзной программы по созданию единого рынка газа между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».
Чиновник отметил, что цена на газ для Белоруссии будет лучше, чем для стран СНГ и Евросоюза.
Напомним, ранее, 9 сентября, президенты России и Белоруссии провели в Москве переговоры в ходе которых обсуждались как международные проблемы, так и развитие союзного государства.