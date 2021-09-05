Киев, 5 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. К встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным готов официальный Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер».

Дмитрий Кулеба

"Мы (власти Украины) не прячемся от этой встречи и готовы к ней», — отметил Кулеба.

При этом министр иностранных дел Украины добавил, что складывается впечатление, что российская сторона «избегает этой встречи».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin получит Украина уже в 2021 году.