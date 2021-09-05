Марсоходу NASA удалось собрать образцы грунта с Красной планеты
Вашингтон, 5 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. NASA подтвердило факт сбора образца планетарного грунта марсоходом Perseverance. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте марсохода.
Цитата из к/ф «Вспомнить всё». Реж. Пауль Верхувен. 1990. США
Марс
«Вы можете видеть образец грунта, который я собрал», — отмечается в сообщении.
Образцы грунта с планеты Марс марсоходу удалось собрать со второй попытки, первая попытка, осуществленная 7 августа, провалилась из-за сдвига породы при бурении.