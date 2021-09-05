Вашингтон, 5 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. NASA подтвердило факт сбора образца планетарного грунта марсоходом Perseverance. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте марсохода.

Цитата из к/ф «Вспомнить всё». Реж. Пауль Верхувен. 1990. США Марс

«Вы можете видеть образец грунта, который я собрал», — отмечается в сообщении.

Образцы грунта с планеты Марс марсоходу удалось собрать со второй попытки, первая попытка, осуществленная 7 августа, провалилась из-за сдвига породы при бурении.