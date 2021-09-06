6 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 06:45 — REGNUM Заявление депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко о том, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена стала поражением для Украины и оказалась «выгодна для Путина», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 сентября в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский и Джо Байден President.gov.ua

«Да, основным итогом встречи Украина — США стало то, что «Северный поток — 2» запустят к началу отопительного сезона в ЕС и никакого НАТО на границе с Ростовом не будет. Всё, как и договорились ранее Вашингтон и Кремль. Вообще не понятно, зачем было Зеленскому туда ездить», — написал Владимир М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой печальный результат был вполне ожидаем, и крайне удивительно, что Зеленский, невзирая ни на что, полетел в Америку уничтожать свой и без того ничтожный рейтинг.

Владимир Зеленский и Джо Байден President.gov.ua

«А кто-то ожидал иного? Четыре раза откладывали эту суперважную встречу! Это был очень яркий сигнал, но, видимо, те, кому сигналили, оказались глухи и слепы», — пишет Остап П.

«Думать надо было! Ехать в такое неудачное для встреч время, когда Байдена круглые сутки долбят по поводу Афганистана — верх идиотизма. Он и так не помнит, кто был, с кем говорил, что обещал, а тут ещё и куча проблем с выводом войск. По виду Зеленского: встреча ему не нравилась, а Байден, не знал, куда себя деть! Видно было, всё считывалось с лица каждого», — указывает Катерина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что выгода для Украины от этой поездки всё-таки есть. Встреча с Байденом, по сути, оттолкнула страну от США, которым до проблем украинцев нет никакого дела.

«Поражение действительно есть, но только для той части «соросят», которые ратуют за полное и безоговорочное подчинение всего и вся управлению посольства заокеании. Суды и всю вертикаль, которую пытаются навязать украинской элите. Курс тихого саботирования остался в силе, и в этом Зеленский всё-таки выиграл. Его приняли, а план полного подчинения так и остался не исполнен», — поделился своим мнением Nik G.

Часть людей считает, что Зеленскому организовали подставу, и сделано это было руками его близкого окружения, которому он доверяет. Теперь политическое будущее действующего президента Украины находится под угрозой.

«Зеленского уже, судя по всему, все пытаются утопить в неудачах. Неудивительно, что позорная встреча с Байденом состоялась. Кто-то из «друзей» надоумил президента совершить этот дурацкий поступок. Откровенная подстава», — написал Олег О.

Владимир Зеленский и Джо Байден President.gov.ua

Отдельные комментаторы напомнили всем о личности самого депутата, который решил высказать по данной теме. Именно он оказался в Доме профсоюзов в Одессе, когда был потушен пожар.

«А кто это кукарекать на Зеленского стал? Гончаренко? Тот, которой сожжённых людей в Доме профсоюзов в Одессе снимал счастливый? Решил вернуться в большую политику, значит? Ну, давай, удачи! Если что, мы всё помним», — пишет Евгений У.

Напомним, 5 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в Telegram, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена стала поражением для Украины и оказалась «выгодна для Путина».