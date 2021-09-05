Киев, , 22:46 — REGNUM Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который ранее перенес операцию на сердце, недавно улетел в Германию на реабилитацию. Об этом сообщил 5 сентября рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков в комментарии «Обозревателю».

Леонид Кравчук Leonid-kravchuk.com.ua

»Кравчук … поехал в Германию на реабилитацию», — сказала Поярков.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июня первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

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