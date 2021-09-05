Лондон, 5 сентября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В возрасте 39 лет скончалась известная британская актриса и певица Сара Хардинг. Об этом сообщил мать артистки на своей странице в социальной сети Instagram.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«С глубокой печалью сегодня я делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, что она сражалась с болезнью до последнего дня. Сегодня утром её не стало… Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно такой её и будут помнить», — отметила мать Хардинг.

Напомним, ранее СМИ сообщали о смерти знаменитой итальянской певицы и актрисы Рафаэллы Карра, скончавшейся на 79-м году жизни.