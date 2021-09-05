Липецк, 5 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Лебедянском районе Липецкой области столкнулись два транспортных средства — «Мерседес» и «Киа». Об этом сообщается на сайте «МВД-медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло сегодня, 5 сентября, на автомобильной дороге «Липецк-Данков» вблизи села Тёплое. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека.

«По предварительной информации, причиной столкновения мог стать выезд на полосу встречного движения одного из водителей», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняются причины трагедии.

Напомним, ранее корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургский области сообщили, что в Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Под колеса грузовой «Газели» попал пешеход.

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