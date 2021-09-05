Тбилиси, , 22:15 — REGNUM Отказ правительства Грузии от очередного транша ЕС на сумму 75 млн евро и возможная связь этого решения с влиянием России продолжает активно обсуждаться на пространстве грузинских соцсетей. Очередной пост на эту тему на своей странице в соцсети Facebook опубликовал грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе.

Флаг Грузии

Аналитик, критически настроенный к нынешним властям Грузии, на этот раз одобрил решение премьера Ираклия Гарибашвили.

«Никакого кредита от США и Европы стране не требуется. Я пишу об этом много лет! Эти кредиты тратятся вовсе не на развитие страны. Наоборот, их главной целью всегда был подкуп продажной прокси-политической элиты. Посмотрите на взятые Грузией кредиты, а затем на экономику Грузии: разве по ней виден перевод на правильные рельсы развития?!» — написал эксперт.

Он подверг критике и комментарий посла США в Грузии Келли Дегнан, которая упрекнула правительство Грузии за отказ от кредита ЕС и пригрозила: в Конгрессе США учтут, что Грузии 75 млн евро оказались не нужны.

Демур Гиорхелидзе расшифровал контекст комментария американского дипломата, в котором увидел «высосанный из пальца, изношенный и глупый мотив возвращения к Грузии к России».

«Посол хвалит Национальное движение и говорит, что Грузия опять вернется к Западу. Наверное, по мнению госпожи Дегнан, националы сумеют сделать это с ее помощью», — иронично заметил эксперт.

Несогласных с такой оценкой среди друзей и подписчиков эксперта оказалось немало.

«Так вы говорите, что нам никакие кредиты от США и Европы не нужны? Так я не понял, что они должны, дарить нам деньги так же, как вакцины? Оставим в покое вакцины, а автобан? Что, мы не должны его построить? Не надо было брать для этого кредит?» — поинтересовался А.В.

«Грузии кредиты ни от Евросоюза, ни от США, ни от России, ни от Китая сейчас не нужны, так же, как и все последние годы. Если стране нужны деньги, существует цивилизованный путь: казна выпускает долгосрочные облигации, размещает на соответствующих рынках и занимает деньги…», — попытался объяснить автор поста.

«Значит, единственный кому мы должны верить, это (далее идет нецензурное слово) Россия? Останемся одни, и никому до нас дела не будет», — предположила И.К.

«С чего вы это взяли? Россия в этот список не входит? Я что-то непонятно написал?» — поинтересовался эксперт.

«Не учтем требований Европы и распрощаемся с евроатлантическим путем. А другой путь — это стать вассалом России», — ответила пользователь И.К.

Ей возразил пользователь З.М.: «Если мы не освободимся от навязанных нам зомбоящиками ложных клише, не зададим себе вопрос, что означает этот «евроатлантический путь», то мы никогда не поймем того, что сегодня Грузия находится в положении вассала в самых унизительных формах перед какими-то сопливыми евроамериканскими клерками».

«Народ соскучился по рабству перед сопливыми русскими», — саркастично заметила И.К. В полемику с ней включилась М.Ч.

«Представьте себе, я не хочу быть рабом ни России, ни Америки. Ваша проблема в том, что вы надеетесь только на Европу и Америку. Пересмотрите историю Грузии. В стольких бедах грузинский мужчина всегда был хозяином и защитником своей земли и семьи!.. Если русский язык знаете, переключайтесь иногда на российские каналы… Сколько мы разрушений и гибели перенесли за эти 30 лет, ни одна бывшая республика СССР не переносила. Кто хочет, тот состоит в нормальных отношениях с Россией. Выкиньте из головы евроатлантические сказки. Не пустят нас ни в НАТО, ни в Евросоюз… Мы должны наладить отношения с Россией (иначе мир не наступит) и с другими странами, исходя из того, что нужно для развития нашей страны», — пояснила М.Ч.

Но пользователь И.К. и после этих объяснений осталась при своем мнении: «Останемся одни, и именно этого хочет Россия. На столетия опять погрузимся в трясину. И за это мы боролись 30 лет? Никто не хочет иметь никаких связей с Россией, даже те, кто состоит с ней в принудительном союзе», — подчеркнула И.К.

В заключение дискуссии ее инициатор лишь подчеркнул, что его пост касался отсутствия у Грузии необходимости брать долги, будь то кредит ЕС или долг перед США или Россией.