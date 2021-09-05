Бухарест, 5 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. В возрасте 79 лет скончался румынский актер и режиссер Ион Карамитру. Об этом сообщает UNITER.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Скончавшийся занимал должность директора бухарестского Национального театра и председателя Театрального союза Румынии.

Карамитру сыграл десятки ролей в пьесах Шекспира, Чехова, Пиранделло, Шоу и многих других, также исполнил главные роли в порядка 40 фильмах. В период с 1996 по 2000 годы был министром культуры Румынии.

Напомним, 22 декабря 1989 году Карамитру вместе с другими демонстрантами ворвался в здание Румынского телевидения и первым сообщил о падении режима Николае Чаушеску.