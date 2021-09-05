Глава МИД Украины сообщил, когда Байден может посетить страну
Киев, 5 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. На Украину приедет президент США Джо Байден, но не в 2021 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в «Подробностях недели» на телеканале «Интер».
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Дмитрий Кулеба
«Я не сомневаюсь, что Байден … приедет в Киев, — сказал Кулеба. — Но этот визит не будет в этом году».
По его словам, «обмена визитами такого уровня в один год» дипломатическая практика не предусматривает.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне состоялась 1 сентября.
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