5 сентября 2021 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 22:41 — REGNUM ***

Иван Шилов © ИА REGNUM

Deutsche Bank продает турецкие лиры

Как передает Dünya Ekonomi, в то время как не утихают споры относительно того, упадет ли доллар ниже 8 турецких лир, иностранные банки информируют о том, что еще рано говорить об устойчивом укреплении турецкой лиры. После того как крупнейший в мире банк Wells Fargo спрогнозировал, что к концу 2021 года курс доллара составит 9,25 турецких лиры, финансовый гигант Германии Deutsche Bank, который в мае рекомендовал инвесторам открывать длинные позиции в турецкой лире, заявил о переходе на короткие позиции и о продаже турецких лир.

Партии и народ выступают за проведение досрочных выборов

Как сообщает FOX TV, результаты нового соцопроса потрясут нынешнюю власть. По данным исследовательского центра Metropoll, рейтинг одобрения деятельности турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана упал на 10%, а количество голосов в поддержку правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сократилось на 25%. Глава Евразийского центра изучения общественного мнения Кемаль Озкираз огласил результаты исследования «Августовская политическая повестка дня», согласно которым, электорат ПСР составляет менее 30%. Во втором туре председатель ПСР, президент Реджеп Тайип Эрдоган уступил пальму первенства всем своим потенциальным конкурентам. На вопрос «Хотели бы вы, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок?», 54,9% респондентов ответили «Нет». Это говорит о том, что в обычных условиях Реджеп Тайип Эрдоган проиграет президентские выборы. 58,7% опрошенных выступают за проведение досрочных выборов. Эксперт в области изучения общественного мнения и политических коммуникаций Ибрахим Услу озвучил результаты последнего соцопроса, согласно которым ПСР впервые с 2002 года получила такое рекордно низкое количество голосов.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Безопасность аэропорта в Кабуле будет обеспечивать турецкая военная компания SADAT

Как пишет журналист BirGün Эрк Аджарер в своей статье под заголовком «Что ей нужно в Афганистане, чего она хочет?», Турция хочет вступить в игру, чтобы почувствовать себя членом НАТО. Она взяла на себя ключевую роль в разрешении нового миграционного кризиса, которая одновременно является возможностью для налаживания отношений с Европой и источником дохода. Однако сейчас этот план стремительно развивается в другом направлении. Новая коммерческая концепция власти, ментальная структура и тесные отношения с парамилитаризмом четко иллюстрируют направление, в котором движется Турция. Обещания и намерения идут вразрез друг с другом. Об этом знает, как отечественная, так и зарубежная общественность, а также политические круги. Ведется полемика относительно того, насколько для нынешней власти важны единство и солидарность Афганистана. На протяжении многих лет из гуманитарных кризисов извлекали выгоду! По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, «нужно дать оценку позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Однако в этом нет никакой необходимости, потому что эта администрация соответствует манере ПСР и нынешнему режиму власти. Позицию никто не оценивает, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оправданы! Если обратить внимание на афганскую страсть дворцового режима, то можно увидеть стремление с «энтузиазмом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» занять место исламистского движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое окончательно рухнуло из-за движения «Ан-Нахда» в Тунисе. Речь идет о коммерческой деятельности, нехватке денег и отчаянии. Однако также есть идея воздать честь турецкой военной компании «SADAT» и расширить ее.

Кабульский аэропорт Peretz Partensky

Связь Эрдогана с группировкой Osmanen Germania

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, депутат федерального парламента от партии «Зеленые» Джем Оздемир и член парламента Северного Рейна-Вестфалия Бериван Аймаз сделали важные заявления о предстоящих выборах в Германии и политике Турции. «Мы не пойдем на компромисс с демократией. Мы будем поддерживать демократический народ и институты Турции», — сказал Оздемир. По его словам, Эрдоган имеет связь с вооруженной преступной группировкой Германии. «Это неприемлемо. Представьте, что Германия создает на территории Турции вооруженную банду, торгует наркотиками и оружием, открывает эскорт агентства. Согласится ли на это Турция? Ни одна страна не согласится!» — заявил Оздемир.

Важные признания по делу о коррупции

Обозреватель Cumhuriyet Барыш Пехливан раскрыл подробности признаний экс-министра окружающей среды и градостроительства Эрдогана Байрактара, который ушел в отставку в 2013 году в связи с расследованием по делу получения взятки некоторыми министрами. «Вся информация, фигурирующая в деле, будь то материалы слежки или записи моих телефонных разговоров — чистая правда. Всё было сделано с ведома Реджепа Тайипа Эрдогана. Они поставили меня в один ряд с коррупционерами и ворами, а потом просто убрали», — сказал Байрактар. На основании этих заявлений член Высшего консультативного совета при президенте, тогдашний председатель Великого национального собрания Турции Джемиль Чичек и журналист Барыш Пехливан сделали репортаж. «Материалы дела должны были быть переданы в Верховный суд. Если бы их передали и было бы вынесено решение, сегодня бы это не обсуждалось. Не было бы повода возвращаться к событиям того дня», — сказал Пехливан. После этих признаний на основании предложения, поданного в президиум Великого национального собрания Турции, члены Республиканской народной партии (РНП) потребовали создать комиссию для расследования коррупционных правонарушений 17−25 декабря 2013 года.

Эрдоган Байрактар Küçükçekmece

Переговоры между Турцией, Катаром и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, Франция объявила о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели переговоры с Турцией и Катаром по вопросу управления международным аэропортом в Кабуле. Япония, с другой стороны, объявила о временном переводе своего посольства в Афганистане в Турцию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны как можно скорее обеспечить безопасность аэропорта в Кабуле, чтобы люди, желающие покинуть Афганистан, также могли воспользоваться коммерческими рейсами. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые хотели сами контролировать безопасность аэропорта в Кабуле, обратились к Турции с просьбой оказать материально-техническую поддержку. Однако Анкара пока не приняла это предложение.

Альтернативные предложения по решению вопроса афганской миграции

Как передает турецкая редакция BBC, на повестке дня ведущих мировых держав захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и меры, которые необходимо предпринять для предотвращения афганской миграции. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у Европейского союза нет четкой стратегии по сдерживанию волны афганской миграции, в которой были бы задействованы все страны-члены ЕС, следовательно, события в Афганистане будут представлять очень серьезную опасность для Европы. По его словам, необходимо защитить Европу от вторжения нелегальных мигрантов и что для этого нужно провести переговоры с Турцией. «Турция уже итак приняла миллионы сирийцев. В регионе есть и другие страны, где афганцы могут найти убежище», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он указал на другие страны региона, в частности, на Пакистан, для размещения афганских беженцев.

Афганские беженцы U.S. Central Command Public Affairs

Миятович: «Турция попирает права человека и верховенство закона»

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, в ходе выступления в Страсбурге комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что «Осман Кавала, как и многие другие, является жертвой турецкой судебной системы, используемой для того, чтобы заставить замолчать правозащитников, адвокатов и журналистов». Она решительно осудила решение о продлении срока содержания под стражей бизнесмена и сторонника культурных проектов Османа Кавалы со словами: «Принимая подобные решения, Турция попирает права человека и принципы верховенства закона».

Впервые за время республиканской формы правления!

Как передает Ahval Nevs, 1 сентября сданы в эксплуатацию здания филиалов Кассационного суда, строительство которых велось на протяжении довольно долгого времени. На церемонии открытия, в которой приняли участие председатель Кассационного суда Мехмет Акарджа, президент Реджеп Тайип Эрдоган и председатель духовного управления мусульман Али Эрбаш, была совершена молитва. Это было сущей катастрофой для сторонников республиканской формы правления и кемалистского режима, а также для имиджа независимой, беспристрастной и непредвзятой судебной системы, поскольку был создан образ, что единственный начальник — это исполнительная власть, судебная система полностью подчинена диктатуре высшего руководства, а истинный лидер — священнослужитель.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В последнем 16-м туре чемпионата Европы по волейболу среди женщин — 2021 сборная Турции обыграла Польшу со счетом 3:0 и вышла в полуфинал.

После перехода к президентской форме правления государственный протокол Турции претерпел неформальные изменения, которые были продемонстрированы на церемонии в президентском дворце, приуроченной к празднованию Дня победы. Председатель духовного управления мусульман поднялся на 40-ю строчку и расположился перед начальником генштаба.

В городской больнице Кайсери начата 3 фаза клинических испытаний вакцины турецкого производства Turkovac. Сообщается, что побочных эффектов у добровольцев пока не наблюдается.

Армянская протестантская церковь в Диярбакыре сдана в аренду министерству культуры под библиотеку. Духовный лидер армянской протестантской общины, президент Фонда протестантской церкви Гедикпаша Крикор Агабалоглу отреагировал на это решение со словами: «При входе внутрь вы будете видеть молитву фонда и проклятие фонда. Не проклинайте, молитесь».

Главное управление гражданской авиации объявило, что граждане Турции могут беспрепятственно посещать 27 европейских стран.

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines John Taggart

Согласно информации, предоставленной МИД Германии, в настоящее время на территории Турции находится 61 гражданин Германии, 58 из них не могут вернуться домой из-за наличия запрета на выезд из страны.

По данным Турецкой медицинской ассоциации, количество вакцинированных в Турции составляет всего 40%.

В Мерсине в контейнерах с бананами вновь обнаружены наркотики. В изъятых рюкзаках находилось в общей сложности 30 кг наркотиков.