Минск, 5 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. В Белоруссию прибыли военные из Казахстана, которые примут участие в совместном стратегическом учении «Запад 2021». Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского минобороны.

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«Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021», — отметили в белорусском военном ведомстве.

Напомним, учения «Запад-2021» будут проходить на военных полигонах РФ и Белоруссии 10−16 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша, Прибалтика и Украина беспокоятся из-за военных учений «Запад-2021».

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