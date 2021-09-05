Казань, 5 сентября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. В третий соревновательный день Игр стран СНГ российские спортсмены завоевали 16 золотых, девять серебряных и 12 бронзовых медалей. Игры проходят в Казани.

Caza_No_7 Мужской спорт

Медали разыгрывались в боксе и борьбе на поясах. Всего с начала состязаний в активе российских спортсменов 40 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Команда возглавляет общекомандный зачет.

На второй строчке рейтинга спортсмены из Узбекистана, третья строчка за командой из Казахстана.

Напомним, Игры стран СНГ проводятся впервые. В них принимают участие спортсмены из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.