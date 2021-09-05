Конакри, , 20:52 — REGNUM От проживающих в Гвинее граждан России тревожных сообщений к настоящему времени не поступало. Об этом 5 сентября сообщили ТАСС в посольстве РФ в Конакри.

Карта Гвинеи Daryona

«От (проживающих в Гвинее) российских граждан тревожных сообщений не поступало», — отметил источник.

По его словам, около 500 граждан РФ, согласно имеющимся данным, находятся на территории Гвинеи.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя объявил о задержании президента страны Альфы Конде.

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