На Украине на сахарном заводе произошел взрыв
Киев, 5 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошел на сахарном заводе в Киевской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.
Mvs.gov.ua
Полиция Украины
ЧП произошло в воскресенье, 5 сентября, в поселке Гребенки. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек, о состоянии здоровья которых на данный момент ничего неизвестно.
«По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов», — говорится в сообщении.
Другие подробности пока неизвестны.
Как передавало ИА REGNUM, 20 июля в городе Ровно на территории украинского предприятия «Ровноазот» произошёл взрыв.
Читайте также: В украинском Ровно на химзаводе произошёл взрыв