Киев, 5 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошел на сахарном заводе в Киевской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.

Mvs.gov.ua Полиция Украины

ЧП произошло в воскресенье, 5 сентября, в поселке Гребенки. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек, о состоянии здоровья которых на данный момент ничего неизвестно.

«По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июля в городе Ровно на территории украинского предприятия «Ровноазот» произошёл взрыв.

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