Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В результате стрельбы в районе Бронкс в Нью-Йорке, ранения получили по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает New York Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

По данным издания, сотрудники правопорядка зафиксировали сразу три инцидента с применением огнестрельного оружия.

Первый эпизод произошел после ссоры — неизвестный открыл стрельбу по группе людей, пострадали четыре человека. Во втором инциденте пострадали двое. Третий эпизод произошел между водителем такси, пытавшемся ограбить пассажирку.

Напомним, 23 июня президент США Джо Байден представил стратегию борьбы с уличной преступностью в стране. Для этих целей власти страны будут привлекать к ответственности нелегальных торговцев оружием.