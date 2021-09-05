Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Югре за сутки обнаружили ещё 143 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У 24 пациентов была зафиксирована пневмония. Ещё у 117-ти — ОРВИ. Два человека переносят заражение коронавирусом бессимптомно.

С начала пандемии в регионе подтвердили уже 71 293 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 67 601 человек А скончались от COVID-19 уже 1072 гражданина.