Вашингтон, 5 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Внук известного советского ракетостроителя Сергея Королева Андрей Королев посетил завод компании SpaceX по приглашению его главы Илона Маска. Об этом Королев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

NVIDIA Corporation Илон Маск

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск», — отметил Королев.

Свою публикацию внук советского конструктора сопроводил фотоснимком, на котором он стоит вместе с Маском и своим сыном Павлом Королевым.