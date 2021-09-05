Нижний Тагил, Свердловская область, 5 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области могут восстановить узкоколейную железную дорогу времён Демидовых. Об этом заявил журналистам член Совета Федерации РФ и бывший свердловский губернатор Эдуард Россель.

Алексей Колчин ИА REGNUM Член Совета Федерации Эдуард Россель

В интервью сетевому изданию «Федеральный бизнес-журнал» он заявил, что речь идёт о воссоздании 67 километров. Руководство Свердловской железной дороги, а также нынешний глава области Евгений Куйвашев поддерживают этот проект.

Сенатор также выразил надежду на то, что успешная реализация проекта повлечёт мощный импульс развитию туризма на Среднем Урале. При этом он пожалел, что в своё время власти Нижнего Тагила не рассказали ему о том, что узкоколейку разбирают, а рельсы сдают в металлолом. Он бы, по его словам, этого не допустил.

Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога была построена в конце XIX века. Спустя 100 лет она пришла в упадок, а в нулевых годах её разобрали.