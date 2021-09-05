Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Военные повстанцы, которые задержали президента Гвинеи Альфу Конде, должны его освободить. Об этом 5 сентября сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на странице в соцсети Twitter.

Антониу Гутерреш Un.org

«Я лично очень внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее, — написал Гутерреш. — Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия».

Ранее ряд СМИ сообщил, что президента Гвинеи Альфу Конде задержали военные повстанцы.

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