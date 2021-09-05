Конакри, , 19:48 — REGNUM Лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, сообщает 5 сентября телеканал France 24.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

«После того как мы задержали президента, который находится сейчас в наших руках, мы решили прекратить действие конституции, распустить правительство, закрыть наземные и воздушные границы», — заявил он.

Телеканал также сообщил, что Конде находится с мятежниками «в безопасном месте».

Ранее портал Guinéenews со ссылкой на свои источники сообщил, что президента страны Альфу Конде задержали военные повстанцы.

Источники портала отмечают, что мятежники задержали и других высокопоставленных лиц страны.

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