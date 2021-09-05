Конакри, 5 сентября 2021, 19:48 — REGNUM Лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, сообщает 5 сентября телеканал France 24.
Телеканал также сообщил, что Конде находится с мятежниками «в безопасном месте».
Ранее портал Guinéenews со ссылкой на свои источники сообщил, что президента страны Альфу Конде задержали военные повстанцы.
Источники портала отмечают, что мятежники задержали и других высокопоставленных лиц страны.
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