Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства
Конакри, 5 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, сообщает 5 сентября телеканал France 24.
Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)
В Африке
«После того как мы задержали президента, который находится сейчас в наших руках, мы решили прекратить действие конституции, распустить правительство, закрыть наземные и воздушные границы», — заявил он.
Телеканал также сообщил, что Конде находится с мятежниками «в безопасном месте».
Ранее портал Guinéenews со ссылкой на свои источники сообщил, что президента страны Альфу Конде задержали военные повстанцы.
Источники портала отмечают, что мятежники задержали и других высокопоставленных лиц страны.
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