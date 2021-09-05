Москва, 5 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В столице России на пешеходном переходе произошло дорожно-транспортное происшествие — грузовик сбил женщину с коляской. Об этом 5 сентября сообщил московский департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел в районе д. 26 на Митинской улице.

«Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской, — говорится в сообщении. — На месте работают оперативные службы».

В настоящее время уточняется информация о произошедшем ДТП.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября на западе Москвы столкнулись три автомобиля.