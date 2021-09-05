Луганск, 5 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. При оборудовании фортификаций в районе поселка городского типа Мироновский погиб от взрыва военнослужащий ВСУ. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 5 сентября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В ходе проведения инженерных работ по углублению траншей с применением техники … на противотанковой мине подорвался экскаватор группы инженерного обеспечения (30-й) бригады, — сказал он. — В результате взрыва пострадал водитель экскаватора солдат Гребнев, который скончался по дороге в госпиталь Северодонецка».

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября ВСУ обстреляли район села Луганское под Донецком.