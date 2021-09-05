Салехард, 5 сентября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе от COVID-19 скончались ещё четыре человека. Это следует из официального сообщения Роспотребнадзора.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

С начала пандемии по этой причине умерли уже 639 граждан. 535 пациентов госпитализированы. Из них 66 находятся в тяжёлом состоянии. 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом превысило уже 48 тыс. человек. Вылечился 46 171 пациент.