Анкара, 5 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и временный президент Мали Ассими Гоиту провели телефонный разговор. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 5 сентября в Управлении по связям администрации президента Турции.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

В сообщении говорится, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы региональной повестки, а также двусторонние отношения между Анкарой и Бамако.

Эрдоган в ходе беседы отметил, что Турция будет поддерживать «дружеский и братский народ Мали».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ряда автомобильных дорог и тоннеля в провинции Ризе заявил, что за 19 лет правления Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции выросло число технопарков и промышленных зон.

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