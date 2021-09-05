Салехард, 5 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО обнаружили с начала пандемии уже 48 076 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние отчётные сутки их количество возросло на 101. Выздоровел 46 171 пациент.

535 граждан госпитализированы. Из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ, добавили в ведомстве.