На Ямале выявили уже более 48 тыс. ковид-пациентов
Салехард, 5 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО обнаружили с начала пандемии уже 48 076 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За последние отчётные сутки их количество возросло на 101. Выздоровел 46 171 пациент.
535 граждан госпитализированы. Из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ, добавили в ведомстве.