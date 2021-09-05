Карталы, Челябинская область, 5 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. В Карталах Челябинской области мотоцикл сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент прошёл вечером 4 сентября. Подросток скончался на месте. Известно, что мотоциклом управлял 16-летний гражданин. При этом водительского удостоверения у него не было.

Идёт расследование. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.