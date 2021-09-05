Конакри, 5 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Гвинее президентская гвардия, военнослужащие и бойцы сил безопасности отразили нападение мятежников на дворец главы государства. Соответствующее заявление опубликовано 5 сентября в Facebook правительства.

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«Президентская гвардия при поддержке сил обороны и безопасности, лоялистов и республиканцев сдержала угрозу и оттеснила группу нападавших. Продолжаются операции по восстановлению порядка и мира», — говорится в сообщении.

Ранее портал Guinéenews со ссылкой на свои источники сообщил, что президента страны Альфу Конде задержали военные повстанцы.

Источники портала отмечают, что мятежники задержали и других высокопоставленных лиц страны.