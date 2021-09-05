Москва, 5 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Странам G20 необходимо взаимно признать факты вакцинации от COVID-19 препаратами, которые одобрены в этих странах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ по итогам сессии министров здравоохранения стран G20.

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В министерстве назвали важным формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных.

«Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — говорится в заявлении.

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, необходимы общие регуляторные подходы для быстрого доступа к медицинским товарам и препаратам для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время своего выступления на онлайн-марафоне «Новое Знание» заявил, что до конца нынешнего года должно произойти взаимное признание российских и зарубежных вакцин от COVID-19.

Кроме того, Дмитриев указал, что в данный момент этому препятствуют попытки ряда крупных фармакологических компаний по ограничению распространения российского препарата «Спутник V», которые делаются для того, чтобы занять рынки вакцин.