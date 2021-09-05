Исламабад, 5 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. На западе Пакистана в провинции Белуджистан совершен теракт. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на Департамент по борьбе с терроризмом Белуджистана.

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Взрыв произошел около военного блокпоста в городе Кветта. По последним данным, в результате инцидента погибли четверо военнослужащих, еще 19 пострадали.

На месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана при взрыве мины погибли трое сотрудников служб безопасности страны.

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