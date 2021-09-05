Киев, 5 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Сообщение о планируемом убийстве президента Украины Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной рады поступило в Службу безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в СБУ.

СБУ

«Звонившего быстро установили, — сообщил источник. — Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий».

Отмечается, что по данному факту было открыто производство.

Другие подробности пока не известны.