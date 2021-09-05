Калуга, 5 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 сентября. Днём ранее, 4 сентября, в регионе было зарегистрировано 108 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 519 человек, 42 тыс. 158 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 609 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.