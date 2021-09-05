Вашингтон, 5 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Ответственность за прекращение войны в Донбассе должна взять на себя Москва. Об этом сообщила пресс-служба посольства США на Украине на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе», — говорится в сообщении, размещенном по случаю седьмой годовщины подписания Минского протокола.

В дипмиссии добавили, что Россия, которая якобы «начала на востоке Украины» конфликт, должна взять на себя ответственность за его прекращение.

Как передавало ИА REGNUM, официальный Киев, пытаясь снять с себя ответственность за происходящее в стране, продвигает версию о том, что якобы на Украину внезапно «напала» Россия. В действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе. Представить доказательства наличия регулярных войск РФ в регионе Украина за семь лет гражданской войны так и не смогла.