Конакри, , 17:28 — REGNUM Пытающиеся захватить власть в Гвинее военные объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента, сообщает новостной портал Guinee Matin.

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Отмечается, что с соответствующим заявлением выступил глава мятежников Мамади Думбуя. Он также распорядился закрыть внешние границы страны и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Ранее портал Guinéenews со ссылкой на свои источники сообщил, что президента страны Альфу Конде задержали военные повстанцы.

Источники портала отмечают, что мятежники задержали и других высокопоставленных лиц страны.