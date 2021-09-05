* талибов — запрещённая в России организация

5 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о том, что причинами сдачи движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула без сопротивления стали коррупция в афганском правительстве и недоверие граждан к власти.

Оксана Переможенко, , 20:57 — REGNUM Причинами сдачи движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула без сопротивления стали коррупция в афганском правительстве и недоверие граждан к власти, заявил 5 сентября в комментарии телеканалу Fox News председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Американские солдаты в Афганистане U.S. National Archives

«Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя», — сказал он.

Он также добавил, что коррупция власти Афганистана также послужила причиной быстрого распада правительства, что стало неожиданностью для США.

«Распад афганской армии произошел гораздо быстрее и очень неожиданно почти для всех, как и крах афганского правительства», — добавил Милли.

Марк Милли U. S. Army

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Заявление американского генерала обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что коррупции способствовали сами США. Иные указали на то, что США будут винить всех, кроме себя.

«Коррупция, которой потакали сами США, ведь «сукины дети» там — свои», — написал Egor L.

«Хорошо бы еще послушать объяснения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почему американские вояки… [сбежали] из Афгана», — добавил StasSlav K.

«Коррупция в американском правительстве!!!» — отреагировал Валера К.

«Более беспомощное заявления трудно сделать. 20 лет работы, в том числе и по формированию общественных институтов… и вот результат. Правда, извиняет [то], что его делает не политик, а вояка. Всё равно — коллективная безответственность», — отметил Валерий Л.

«А кто ж это правительство привёл к власти?..» — с сарказмом поинтересовался Роман Б.

«Что-то с памятью моей стало. Пытался вспомнить хоть одну войну, в которой США одержали победу. Ничего вспомнить не могу. Ну, разве что Вторая мировая, где Америке в войне с Германией Британия и СССР «немножко» помогли», — иронизирует Jurij O.

«Потому, что все создаваемые ими «правительства» — это кучки вороватых упырей и, главное, *сыкливых (трусливых — О. П.)!..» — добавил Stepan G.

«Целый десантный генерал из 82 дивизии, бравый и геройский, судя по наградам, но разводит руками, но мы мол не видели, что там за правительство, мы мол готовили ихних солдат, но не замечали, что готовили десять одних и тех же, но деньги списывали на тысячу, но мы же технику поломали — стекла в броневиках побили…» — отреагировал D Alex Izhko.

Американский инструктор обучает солдат правительственной армии Афганистана NATO Training Mission-Afghanistan

«Стандартная отмазка США — это не мы виноваты, это их правительство во всем виновны. Война за мировоззрение людей была проиграна», — отметил Виталик П.

«Байден называет это победой США…, или это по четным дням?..» — с сарказмом написала Ирина Т.

«А до выхода из Афганистана американцы об этом не знали???» — спросила Татьяна З.

«Слушайте, ну президент Афганистана мамой клялся, что страну не сдаст, как было не поверить», — не без сарказма добавил Артур Р.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что операция США по эвакуации людей из аэропорта Кабула была проведена чрезвычайно успешно.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.