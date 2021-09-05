Токио, 5 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Токио на Национальном стадионе погасили огонь Параолимпийских игр, всего на соревнованиях было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Эмблема Параолимпийских игр

Первое место в общем медальном зачете одержала команда Китая, завоевавшая 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Второй стала сборная Великобритании (41−38−45), третьей — США (37−36−31), четвертой — России (36−33−49).

Отметим, что Сборная России побила рекорд, установленный на Параолимпийских играх 2012 года в Лондоне. Тогда российские спортсмены вернулись домой с 102 медалями (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых). На Параолимпиаде в Токио сборная РФ выиграла 118 наград.