Конакри, 5 сентября 2021, 16:59 — REGNUM Довольно противоречивые сведения поступают из Гвинеи, где утром 5 сентября местные военные предприняли попытку госпереворота.
Так, портал Guinéenews со ссылкой на свои источники сообщает, что президента страны Альфу Конде задержали военные повстанцы.
Источники портала отмечают, что мятежники задержали и других высокопоставленных лиц страны.
Ранее ряд СМИ сообщил, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи — городу Конакри.
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