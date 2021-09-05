Конакри, 5 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Довольно противоречивые сведения поступают из Гвинеи, где утром 5 сентября местные военные предприняли попытку госпереворота.

Daryona Карта Гвинеи

Так, портал Guinéenews со ссылкой на свои источники сообщает, что президента страны Альфу Конде задержали военные повстанцы.

Источники портала отмечают, что мятежники задержали и других высокопоставленных лиц страны.

Ранее ряд СМИ сообщил, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи — городу Конакри.

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