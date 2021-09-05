Новосибирск, 5 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) присоединился к проекту «Пушкинская карта». Об этом ИА REGNUM сообщили в театре.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

«Открытие нового театрального сезона мы посвящаем проекту, имеющему огромную общественную значимость — «Пушкинской карте», — прокомментировал художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман. — Мы очень ждём молодое поколение зрителей в предстоящем 77-м сезоне, и предлагаем использовать возможности «Пушкинской карты» уже на самых первых спектаклях — на показах нашего знаменитого «Спартака».

Отмечается, что НОВАТ стал одним из первых театров России, присоединившихся к проекту «Пушкинская карта» — репертуарные спектакли театра рассмотрены экспертным советом и допущены к участию в программе.