Хабаровск, 5 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Хабаровском крае врачи провели операцию одному из заключенных, пострадавших в драке в колонии вблизи Амурска, сообщили в региональном минздраве.

Операция

«Один из заключенных, госпитализированный после драки в ИК-14, находится в тяжелом состоянии в реанимации горбольницы № 7 в Комсомольске, его прооперировали», — сообщили РБК в ведомстве.

Еще двоих пострадавших госпитализировали в Амурскую центральную районную больницу, оба находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в исправительной колонии №14 УФСИН по Хабаровскому краю произошла драка между заключенными. В результате погибли двое заключенных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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