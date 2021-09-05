Кемерово, 5 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 6 по 7 сентября 2021 года местами ожидаются заморозки 0…-2°С. Таков прогноз гидрометцентра.

Заморозки

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«6 сентября 2021 года в большинстве районов Кемеровской области сохраняется высокая пожароопасность 4 класс; в Новокузнецком, Беловском, Прокопьевском районах чрезвычайная пожароопасность 5 класса горимости», — уточняют синоптики.

Отметим, что завтра, 6 сентября, в Кузбассе ожидается небольшая облачность, без осадков, местами туманы, температура воздуха днём +22…+27 °С.