Нью-Дели, 5 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В индийском штате Керала зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в местных властях.

geralt Вирус

Отмечается, что 5 сентября от вируса умер 12-летний мальчик, еще у двоих человек обнаружены симптомы этого заболевания.

Правительство срочно направило в Кералу бригаду специалистов. Эксперты заявили, что необходимо провести отслеживание контактов больных и отправить всех, кто контактировал с пациентами, на срочный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук вирусологАнатолий Альтштейн оценил опасность для России индийского вируса Нипах. По его словам, вирус действительно смертельно опасен и сравним с тяжёлым энцефалитом, но он не очень активно передаётся от человека к человеку.

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