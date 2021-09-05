Киев, 5 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 1379 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба украинского минздрава.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 297 534.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 17 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 983.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 212 720 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 097 306 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 2,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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